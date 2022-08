Conren kauft Kontor 218 von Erste Immobilien

Conren Land sichert sich in der City Süd das Kontor218. Das Kontorhaus in der Spaldingstraße befand sich seit 2016 im Besitz eines Immobilienfonds der Erste Immobilien KAG aus Österreich, die es damals für rund 16 Mio. Euro erworben hatte. Über den aktuellen Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

