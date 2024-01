Conren kauft Büroobjekt für Umwandlung, Investment von 60 Mio.

Conren Tramway, die spanische Projektentwicklungsgesellschaft des in Frankfurt ansässigen Investmentunternehmens Conren Land, hat in Madrid das Bürogebäude Calle Batalla del Salado 5 erworben.

.

Die Spanier planen eine Umwandlung der Büroimmobilie in Wohnungen und wird das Objekt über seine eigene Betreibergesellschaft Archie Living managen. Verkäufer im Rahmen der Sale-and-Leaseback-Transaktion ist der spanische Telekommunikationskonzern Telefónica. Für den Erwerb und die Neupositionierung des Objekts sind Investitionen in Höhe von 60 Millionen Euro vorgesehen.



Das Gebäude verfügt über eine Fläche von 8.100 m², verteilt auf vier oberirdische Stockwerke und befindet sich im Stadtzentrum in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Atocha und des Büroviertels Méndez Álvaro. Über sieben Bus- und U-Bahnhaltestellen ist das Gebäude hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. In direkter Nachbarschaft befindet sich zudem der Retiro-Park, eine grüne Oase der Stadt. Auch das bekannte Kunstmuseum Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ist fußläufig zu erreichen.



Conren Tramway plant, in dem bisherigen Bürogebäude mehr als 100 Wohnungen sowie Gemeinschaftsbereiche mit Terrassen unter Berücksichtigung höchster Umweltstandards unterzubringen. Darüber hinaus sollen ein Schwimmbad, ein Fitnessraum und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, E-Bikes, E-Scooter und dergleichen entstehen. Zudem werden insbesondere mit Blick auf Kurzmieter, die nur für wenige Monate bleiben, verschiedene Dienstleistungen angeboten, darunter ein Concierge- und Reinigungsservice. Hinzu kommen Angebote wie Coworking-Spaces sowie von Sport- und Freizeitaktivitäten.



Das Geschäftsmodell von Archie Living basiert auf Investitionen in Immobilien mit einer Fläche von 5.000 bis 10.000 m² in Madrid, Barcelona, weiteren spanischen Metropolen und Lissabon, um individuelle und vollausgestatte Wohnungen mit ein bis drei Schlafzimmern und vielfältigen Serviceleistungen im mittleren Marktsegment anzubieten. Seit Anfang 2023 betreibt Archie Living mit einem lokalen Experten-Team eine erste Anlage mit 108 Wohnungen im Arc de Triomf in Barcelona. Mit dem Erwerb des Telefónica-Bürogebäudes weitet das Unternehmen seine Tätigkeiten auf die spanische Hauptstadt aus.



Finanziert wurde die Transaktion vom spanischen Kreditinstitut Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). An der Transaktion beteiligte Berater waren Variant Real Estate, DLA Piper, Deloitte, das Architekturbüro Ortiz León und die Ingenieure von Homu Project.