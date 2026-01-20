Conren holt Rechtsanwaltskanzlei ins Hamburger Objekt am Alstertor

Conren Land meldet eine neue langfristige Neuanmietung im Büro- und Geschäftshaus Alstertor 17 / Hermannstraße 3 in der Hamburger Innenstadt: Ab dem zweiten Quartal 2026 wird eine renommierte Hamburger Rechtsanwaltskanzlei, derzeit am Jungfernstieg ansässig, rund 340 m² Bürofläche in dem historischen Gebäude beziehen. Mit dieser Anmietung ist das Objekt wieder langfristig vollvermietet.

.

Das Gebäude wurde Mitte des 19. Jahrhunderts in Massivbauweise errichtet, 1980 durch einen Stahlbeton-Neubau entlang der Hermannstraße erweitert und 2007 umfassend modernisiert. Seit 2012 wird die Immobilie, die insgesamt ca. 2.700 m² Mietfläche bietet, von Conren Land verwaltet [wir berichteten]. Ein großzügiges Foyer mit einem repräsentativen Zugang an der Ecke Alstertor, Hermannstraße, Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss sowie hochwertige Büros in den oberen Etagen prägen die Immobilie.



Das Objekt überzeugt durch seinen unverbaubaren Blick auf die Binnenalster, die Nähe zur Europa Passage sowie die optimale Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr über die U-/S-Bahn-Station „Jungfernstieg“. Mehrere Parkhäuser sind fußläufig schnell zu erreichen.



Die Vermittlung erfolgte durch Colliers International Hamburg GmbH.