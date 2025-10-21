Neu- und Bestandsmieter
Conren erzielt Vermietungserfolge im Frankfurter ML61
Conren Land kann zwei Vermietungserfolge im Objekt Mainzer Landstraße 61 im Frankfurter Bankenviertel vermelden:
Zum 1. August 2025 hat eine im süddeutschen Raum ansässige Unternehmensberatung rund 600 m² Bürofläche in dem modernisierten Gebäude bezogen. Mit seinem neuen Standort stärkt das Unternehmen gezielt sein Consulting-Geschäft und rückt damit noch näher an seine Kunden und Partner im Herzen des Frankfurter Bankenviertels. Parallel dazu konnte ein neuer langfristiger Mietvertrag mit einem Bestandsmieter abgeschlossen werden. Die im Objekt ansässige True Sale International GmbH wird sich im 1. Quartal 2026 auf etwa 440 m² vergrößern.
Die siebengeschossige Büroimmobilie, zwischen 1992 und 1995 errichtet, wurde im Jahr 2022 umfassend modernisiert. Insgesamt stehen rund 5.400 m² flexibel nutzbare Büroflächen zur Verfügung. Der neu gestaltete Eingangsbereich verleiht dem Gebäude eine adressbildende Präsenz und unterstreicht seine repräsentative Wirkung im städtischen Umfeld.
Die Flächen lassen sich individuell an unterschiedliche Nutzungskonzepte anpassen. Jede Etage ist in Einheiten von etwa 400 m² teilbar. Das ermöglicht vielfältige Raumlösungen – von klassischen Zellenstrukturen bis hin zu modernen Open-Space-Konzepten.
Dank ihrer zentralen Lage im Frankfurter Bankenviertel bietet die ML61 einen attraktiven Standort für regional verankerte ebenso wie international agierende Unternehmen. Der Frankfurter Hauptbahnhof ist in wenigen Gehminuten zu erreichen. Eine hervorragende Verkehrsanbindung ist somit gewährleistet.
Bei der Vermittlung waren Waske Immobilien sowie die Carestate GmbH beratend tätig.