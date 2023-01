Conren Land hat die Büroimmobilie Scala West in Frankfurt am Main für einen Club Deal angekauft. Das Unternehmen plant im Rahmen einer Manage-to-Core Strategie die umfassende energetische Aufwertung des architektonisch markanten Gebäudes in der Solmsstraße 83. Verkäuferin ist die Deka Immobilien. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Fotos: Conren Land AG



[…]