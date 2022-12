Conren erreicht Gold für Optimum

Conren Land hat für die Wiener Immobilie Optimum die ÖGNI-Zertifizierung in Gold erhalten. Das moderne Gebäude liegt in der Dresdner Straße 81-85 und wurde nach dem Erwerb 2019 [wir berichteten] in 2022 umfangreich revitalisiert. Das Optimum verfügt über rund 17.000 m² vermietbare Fläche und ist nahezu vollvermietet.

