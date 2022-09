Conren baut Bestand im Rhein-Main-Gebiet aus

Conren Land bleibt in Deutschland auf Einkaufstour. Nach bereits acht offiziell gemeldeten Transaktionen in diesem Jahr gibt der Investor heute einen weiteren Deal bekannt: Das Eschborner Bürogebäude Kö3 wechselt off-market von Montano Real Estate als Co-Investor und Asset Manager für den bisherigen Eigentümer Investcorp [wir berichteten] ins Portfolio von Conren.

.