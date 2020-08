Condor-Zentrale zieht von Gateway Gardens nach Neu-Isenburg

Die Fluggesellschaft Condor wird in diesem Monat von dem bisherigen Standort im Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens nach Neu-Isenburg ziehen und kehrt ihren erst in 2012 bezogenen Standort in unmittelbarer Nachbarschaft zum Flughafen den Rücken. Insgesamt mietet das Unternehmen ca. 5.600 m² in der Liegenschaft „An der Gehespitz 50“ an und verkleinert sich damit auch deutlich. Mit der Anmietung der Fluggesellschaft ist die Immobilie laut CBRE, die Condor beraten hat, vollvermietet.

.

„Wir freuen uns sehr, ein neues, langfristiges Zuhause für unsere Condor gefunden zu haben. Der neue Standort in Neu-Isenburg bringt alle Voraussetzungen mit, die wir für die Verwaltung benötigen: eine sehr gute Infrastruktur durch direkte Anbindung an den ÖPNV, ideale Räumlichkeiten für kurze, bereichsübergreifende Kommunikation und natürlich die Flughafennähe“, so Ralf Teckentrup, CEO Condor. „Durch den Umzug schöpfen wir zudem wichtige Kostensenkungspotentiale aus, weil wir nur die Bürofläche anmieten, die wir auch tatsächlich benötigen.“



Zunächst werden auf einer Etage knapp über 200 Condor Mitarbeiter des Bodenpersonals ihre neuen Arbeitsplätze finden, welche vorerst in Zeiten von Corona in einem rollierenden System besetzt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird eine weitere Etage von Condor bezogen. Condor Crews checken künftig direkt am Flughafen ein und sind somit infrastrukturell ideal angebunden.



Von 1974 bis 1991 war die Fluggesellschaft schon einmal in Neu-Isenburg beheimatet. Im Frühjahr 2012 war Condor aus Kelsterbach in den Stadtteil Gateway Gardens gezogen. Am neuen Unternehmensstandort in Neu-Isenburg sind alle Verwaltungsressorts untergebracht. Einzig das Trainings- und Schulungszentrum für das fliegende Personal befindet sich auch weiterhin in Kelsterbach.