Concrete gewinnt neue Ankermieter für City Center Gersthofen

Concrete hat Aldi Süd und dm-drogerie markt offiziell bestätigt: Die beiden namhaften Einzelhandelsmarken werden Rewe ersetzen und gemeinsam die rund 2.300 m² große Fläche belegen [wir berichteten].

.

Die Eröffnung von Aldi Süd ist für das Frühjahr 2026 geplant, der dm-drogerie markt folgt im Sommer desselben Jahres. Beide Marken stehen für moderne, nachhaltige Einzelhandelskonzepte und sind wichtige Frequenzbringer für das Center und die gesamte Innenstadt von Gersthofen.



Verantwortlich für die Vermietung des Objektes ist die IPH Gruppe, die Concrete mit der umfassenden Repositionierung des City Centers beauftragt hat. Mit der Neubesetzung der zentralen Fläche innerhalb des rund 9.000 m² großen Einzelhandelszentrums ist nun ein wichtiger Teil dieses Prozesses erfolgreich abgeschlossen. Concrete setzt damit auch ein deutliches Signal für die Stabilität des Standorts und die Attraktivität Gersthofens als regionales Einkaufsziel. Neben den beiden neuen Ankermietern bestätigte der Projektentwickler zudem auch, die Pläne für die Nachverdichtung auf dem heutigen Parkdeck weiterzuverfolgen. Diese waren zuletzt mit einer Stimme abgelehnt worden [wir berichteten]. Im Rahmen der Nachverdichtungspläne könnte eine Wohngebäude in nachhaltiger Holzbauweise mit rund 80 Wohneinheiten entstehen.



„Wir freuen uns über diesen bedeutenden Schritt in der erfolgreichen Repositionierung des City Centers Gersthofen. Mit Aldi Süd und dm-drogerie markt konnten wir zwei starke, zukunftsorientierte Partner gewinnen, die das Center nachhaltig stärken und neue Impulse für die Innenstadt setzen werden. Die professionelle Begleitung durch die IPH Gruppe war dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor – ihre umfassende Expertise in der Handelsimmobilienvermarktung und ihr tiefes Verständnis für die Anforderungen moderner Einzelhandelskonzepte haben maßgeblich zu diesem Vermietungserfolg beigetragen“, sagt Peter Fritsche, Geschäftsführer der Concrete Capital Real Estate GmbH & Co. KG.