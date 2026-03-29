Concrete gewinnt Harmony als neuen Mieter für Autohaus in Starnberg

Die Concrete Capital Real Estate GmbH & Co. KG kann einen großen Vermietungserfolg verbuchen. Der Projektentwickler hat in Starnberg, südlich von München, ein exklusives Autohaus mit rund 2.500 m² vermietbarer Fläche langfristig neu vermietet. Neuer Mieter ist die Harmony New Energy Auto Service Germany GmbH.

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Das im Jahr 2008 errichtete Objekt befindet sich in bester Lage am östlichen Ortseingang von Starnberg, unweit des neuen Stadtquartiers moosaik. Die Immobilie umfasst großzügige Ausstellungsflächen sowie moderne Werkstatt- und Servicebereiche und bietet damit ideale Voraussetzungen für einen leistungsstarken Automobilstandort. Die sehr gute Sichtbarkeit und die hervorragende Verkehrsanbindung machen das Objekt zu einem attraktiven Gewerbestandort im wirtschaftsstarken südlichen Münchner Umland.



Peter Fritsche, Geschäftsführer der Concrete Capital Real Estate GmbH & Co. KG: „Mit der langfristigen Vermietung an Harmony gewinnen wir einen starken, international erfahrenen Partner für diesen Standort. Die Ansiedlung eines zukunftsorientierten Mobilitätsanbieters wie BYD bestätigt die Attraktivität der Immobilie und unterstreicht die Qualität des Standorts Starnberg.“