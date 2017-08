Concrete Capital engagiert sich in der „Perlach Plaza“

Ziemlich genau vor 50 Jahren wurde Neuperlach als Trabantenstadt zur Entlastung des schon damals angespannten Münchener Wohnungsmarkts aus der Taufe gehoben. Ziemlich genau vor sieben Jahren beschloss der städtische Planungsausschuss. dass der Wohnagglomeration und Heimat von inzwischen über 100.000 Menschen eine neue attraktive Mitte gut zu Gesicht stehen würde. Deren (inzwischen konkretisierter) Kern soll das so betitelte „KulturQuadrat“ am Hanns-Seidel-Platz bilden – als „Kulturerlebnis und Shoppingvergnügen“, als „Raum für Arbeiten, Wohnen und Erholen“. Vorzeigecharakter kommt dabei der geplanten „Perlach Plaza“ zu – jenem, bislang unbebauten Areal gegenüber dem Einkaufszentrum „Pep“, das sich Concrete Capital via Share-Deal aktuell mehrheitlich gesichert hat.

.

Die von Hubert Haupt begründete Investmentgroup will im Schulterschluss mit der BHB Bauträger GmbH Bayern, bis dato Allein-Eigentümerin des Grund und Bodens, dortselbst drei Immobilien realisieren, die in ihrer Gestaltung und Nutzungsausrichtung „identitätsstiftend“ für die Neue Mitte sein sollen. Damit kann Concrete Capital-Geschäftsführer Peter Fritsche nur vier Monate nach der Gründung des Unternehmens nun bereits die Entwicklung von 40.000 m² Geschossfläche in der bayerischen Metropole vermelden, und dass mit einem Investitionsvolumen von zusammengenommen rund 250 Millionen Euro.



Auf den Baufeldern SO 1-3 der insgesamt aufgemessenen vier Hektar sieht das Reißbrett der Joint-Venture-Partner eine Kapazität von 30.000 m² Geschossfläche vor – 13.000 m² davon für Einzelhandel und 8.000 m² für Wohnen (geschätzte 120 Einheiten). Der Rest verteilt sich auf 5.000 m² für ein Hotel und 3.000 m² für Studentenapartments. Die BHB Bauträger GmbH Bayern hatte an der Entwicklung des Bebauungsplans maßgeblich mitgewirkt (und ist auch in der Nachbarschaft des Areals engagiert). Die Berlin Hyp wird das Projekt finanzieren.



Unter dem Namen „KulturQuadrat" wird die Neue Mitte dem Stadtteil Neuperlach künftig ein urbanes Zentrum bieten. Neben Concrete Capital und BHB Bauträger ist auch die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewofag auf dem Areal, das eine der größten innerstädtischen Entwicklungen ist, aktiv.