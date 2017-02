Conceptsued und Modal M in der Mainmetropole an der Startlinie

Die Münchner Beratungs- und Planungsunternehmen Modal M und Conceptsued° eröffnen im Januar 2017 ein gemeinsames Office im lichtdurchfluteten obersten Geschoss des Junghofs im Bankenviertel von Frankfurt am Main. Damit setzen die beiden Firmen nach Standorteröffnungen in Berlin, Düsseldorf und Wien ihren Expansionskurs fort. Mit der neuen Dependance reagieren sie auf die wachsenden Anforderungen von Unternehmen in puncto Arbeitsplatzgestaltung. „Aufgrund seiner Bedeutung im Finanzdienstleistungssektor und der daraus resultierenden Dichte an Gewerbeimmobilien spielt der Standort Frankfurt für uns eine entscheidende Rolle. Unser neues Büro ist daher ein weiterer Schritt in der strategischen Ausrichtung beider Unternehmen", sagt Timo Brehme, Gründer und Geschäftsführer von Conceptsued° und Modal M.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Modal M GmbH Conceptsued Frankfurt

Nach Brehmes Erfahrung spielen Büro- und Gewerbeflächen, die sich an den Wünschen und Zielen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern orientieren, für Unternehmen eine immer größere Rolle. „Eine effektive, ansprechende Bürowelt motiviert die Mitarbeiter und unterstützt die Verwirklichung der Unternehmensziele. Intelligente Raumgestaltungen kommen damit allen zugute und sind wirtschaftlich sinnvoll“, so Brehme.



Es ist aber keineswegs das wirkliche Debut des Unternehmens in der Mainmetropole: Mit Projekten für Danone Waters, IMS Heahlth sowie Marsh und Oliver Wyman haben sie in den vergangenen Monaten bereits einen Grundstein für die neue Büroeröffnung gelegt. Aktuell begleiten sie auch die Anwaltskanzlei DLA Piper bei der Planung eines Bürokonzepts für ihre Dependance im Winx-Tower sowie den Umzug der international tätigen Unternehmensberatung Mercer von Niederrath in das Hochhaus Kastor an der Messe.