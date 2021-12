Conceptstories vermittelt 3.800 m² an sieben Mieter

Die Conceptstories Immobilien GmbH vermittelt 2.700 m² Ladenfläche in Köln und 1.100 m² in Duisburg an insgesamt sieben Unternehmen.

.

Schuhboutique bezieht Store in der Mittelstraße

Die in Köln gegründete Schuhboutique hat sich einen Standort in der beliebten Mittelstraße gesichert, in der Vergangenheit war sie in der Pfeilstraße zu finden. Das Unternehmen ist glücklich, erstmalig in einer 1A-Lage aufzutreten. Die Eröffnung der Filiale mit ca. 130 m² Mietfläche fand im November statt. Das Unternehmen bietet hochwertige Designermarken für Damenschuhe und Accessoires an.



Skillathletic eröffnet nahe Dom

Im zweiten Quartal 2021 konnte Conceptstories eine erfolgreiche Vermietung mit der Gymzz Group GmbH abschließen. Die Fitness-Spezialisten werden mit dem neuen Kurs-Konzept Skillathletic, entwickelt von dem bekannten Sportgeräteherstellter Techno Gym, Anfang 2022 in der Turiner Straße eröffnen. Der vermittelte Standort verfügt über eine Mietfläche von ca. 580 m². Die Immobilie überzeugt durch eine große Schaufensterfront und damit einhergehend bietet sie eine hohe Werbewirksamkeit für das neue Sportkonzept. Als Sport-Hochburg kann sich Köln demnach auf ein weiteres Angebot im Fitness-Segment freuen.



Neues IKK Service-Center in der City

In unmittelbarer Nähe der Schildergasse kann ein neuer Standort für ein Service-Center der IKK classic in der Gürzenichstraße 21 bezogen werden. Nachdem die Flächen im Erdgeschoss auf die Bedürfnisse der IKK classic zugeschnitten werden konnten, stand der Eröffnungsfeier des neuen ca. 400 m² großen Standortes nichts mehr im Wege. Das neue Service-Center begrüßt seit Anfang November Kunden und befindet sich in sehr guter Lage in der Kölner Innenstadt, am Rande der 1A-Lage Schildergasse und Hohe Straße, fußläufig entfernt von dem vorherigen Standort der IKK classic in der Gürzenichstraße 27. Die IKK classic hat insgesamt rund 160 Standorte in ganz Deutschland.



Drei neue Anmietungen am Kaiser-Wilhelm-Ring

Das Unternehmen Cycla GmbH, ein neues Indoor-Cycling-Konzept, wurde am Kaiser-Wilhelm-Ring fündig. Das neue Studio umfasst eine Mietfläche von ca. 380 m². Neben dem immer populärer werdenden Indoor Cycling, werden in einem weiteren Kursraum auch andere Sportkurse angeboten. Cycla besticht durch ein ausgeklügeltes Mitgliedersystem und eine besonders moderne und hochwertige Einrichtung. Der Lifestyle-Gedanken steht neben der Sportangebot absolut im Fokus und passt ideal ins trendige Belgische Viertel.



Darüber hinaus bezieht der wachsende Online-Lebensmittelhändler bereits zum fünften Mal mit Hilfe von Conceptstories einen neuen Standort. Mit dem Standort am Kaiser-Wilhelm-Ring kann ein besonders großes Liefer- und Einzugsgebiet abgedeckt werden. Die Vermittlung der ca. 700 m² großen Ladenfläche in dem Objekt erfolgte gemeinsam mit den Experten der Larbig & Mortag Immobilien GmbH.



Voraussichtlich im Sommer 2022 kann der Kaiser-Wilhelm-Ring zudem einen außergewöhnlichen Concept Store im Bereich Tattoo, Friseur und Kosmetik begrüßen. Das hippe Stuttgarter Unternehmen zeitlos findet Ihren zweiten Standort in Deutschland und die erste Filiale in Köln. In dem ehemaligen Standort der Kölner Bank, können die Kunden künftig auf ca. 563 m² Mietfläche, bei Beauty Behandlungen entspannen, neue Frisuren testen oder auf die Künste der Tattoo-Artists von zeitlos zurückgreifen.



Monkey Town eröffnet im Duisburger Innenhafen

Darüber hinaus konnte der Immobiliendienstleister dem niederländischen Konzept Monkey Town, welches auf Indoor-Spielplätze spezialisiert ist, eine Fläche in Duisburg vermitteln. Monkey Town wächst dadurch mit dem drittem Indoor-Spielplatz in Deutschland weiter. Das Konzept wird bereits in Dortmund und Bergheim sehr gut angenommen und konnte damit positive Erfahrungen sowie Mut für die Expansion sammeln. Der neue Indoor-Spielplatz liegt in der Max-Peters-Straße und verfügt über eine Mietfläche von ca. 1.100 m². Entscheidendes Kriterium für dieses Objekt war, neben der Größe, die gute Erreichbarkeit des Standortes und das große Einzugsgebiet.