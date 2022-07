Concepta verkauft Düsseldorfer Me and All Hotel an Ampega

Concepta veräußert das im Joint Venture mit BNS Real Estate Capital entwickelte Me and All Hotel in Düsseldorf-Oberkassel [wir berichteten] an Ampega Investment. Das Tochterunternehmen der Talanx agierte bei dem Forward Deal für Gesellschaften der HDI Deutschland AG.

.

Das von AJF Architekten entworfene Hotel mit 249 Zimmern und einer Tiefgarage mit 76 Stellplätzen ist Ende April feierlich eröffnet worden. Es befindet sich in der Hansaallee 1a in Düsseldorfs begehrtem Stadtteil Oberkassel, dessen Charme und hervorragende Erreichbarkeit den Standort zur perfekten Wahl für Business- und Städtereisende gleichermaßen machen. Im Erdgeschoss, das auch mit Co-Working Spaces und einem Barber Shop aufwartet, befindet sich darüber hinaus ein rund 400 m² großes mediterranes Restaurant, das bereits seit Oktober 2021 von der regionalen Restaurantgruppe Mezzomar erfolgreich betrieben wird.



Das Objekt wurde von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit dem DGNB-Zertifikat in Silber ausgezeichnet.



„Wir sind sehr glücklich, unser erstes Hotelprojekt, coronabedingt zwar verspätet, nun in die verantwortungsvollen Hände des langfristig orientierten Investors Ampega übergeben zu haben“, so Dr. Björn Isenhöfer, geschäftsführender Gesellschafter der Concepta.



„Nach der Verzögerung freuen wir uns nun über die Eröffnung des Hotels. Durch den erfolgreichen Abschluss der Transaktion konnten wir unseren Bestand sowohl verjüngen als auch weiter ausbauen“, kommentiert Djam Mohebbi-Ahari, Geschäftsführer der Ampega Investment GmbH.



Die Transaktion wurde auf Seiten des Verkäufers von Hogan Lovells, auf Seiten des Käufers von Taylor Wessing begleitet.