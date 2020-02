Concepta und BNS veräußern StadtQuartier Overbergplatz Dülmen an Family Office

Das nach einer rund 10-jährige Entwicklungsgeschichte am 23. März 2018 eröffnete StadtQuartier Overbergplatz Dülmen [wir berichteten] hat einen neuen Besitzer. Concepta und BNS Real Estate Capital haben das im Joint-Venture entwickelte innerstädtische, offen zugängliche Gebäudeensemble mit einer Mietfläche von rund 8.000 m² im Rahmen einer Off-Market-Transaktion an ein bayerisches Family Office verkauft. Das Objekt mit Einzelhandels-, Gastronomie- sowie Büro- und Praxisflächen verfügt außerdem über die mit 160 Stellplätzen größte Tiefgarage der Stadt. Zu den Mietern zählen u.a. H&M, dm, Reno, Only, Jack & Jones, Vero Moda, die mediterrane Gastronomiekette Mezzomar, Fitness-Anbieter Clever-Fit, die Barmer Krankenkasse sowie das Bistum Münster.

