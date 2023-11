Computacenter zieht von Ratingen nach Düsseldorf

Der IT-Dienstleister Computacenter AG & Co oHG verlegt seinen Hauptsitz von Ratingen nach Düsseldorf und zieht zum 1. Oktober 2024 auf rund 2.700 m² Bürofläche in die Büroimmobilie in der Flughafenstraße 99, Ecke Klaus-Bungert-Straße 6. Eigentümerin des Objekts ist die LEG NRW GmbH, die dort seit vergangenem Jahr ihren Hauptsitz hat [wir berichteten]. Cushman & Wakefield war exklusiv mit der Suche nach geeigneten Flächen beauftragt.

.

Das IT-Unternehmen wird in dem 2022 fertiggestellten Bürogebäude Teilflächen im Erdgeschoss und den ersten drei Obergeschossen nutzen. Insgesamt verfügt das sechsgeschossige Gebäude über rund 11.000 m² Mietfläche. Der neue Standort bietet eine optimale Anbindung an den Flughafen Düsseldorf und das Autobahnnetz sowie großzügige Büroflächen, die den wachsenden Anforderungen des Unternehmens gerecht werden. Im Teilmarkt Airport City Düsseldorf haben sich zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Luftfahrt, Logistik, Beratung und Dienstleistungen angesiedelt. Die Bürogebäude am Standort sind mit einer hochmodernen IT-Infrastruktur ausgestattet und bieten oft zusätzliche Services wie Konferenzräume, Restaurants oder Fitnessstudios.