Computacenter expandiert in Kerpen

Die Computacenter AG & Co. oHG expandiert am Sitz ihrer Deutschlandzentrale in Kerpen. Nur 50 Meter Luftlinie vom Stammsitz in Kerpen-Sindorf entfernt, den Computacenter 2019 in einer Neubauimmobilie errichtet hat, schloss das Unternehmen aktuell im Europaring 34-40 in Kerpen einen Mietvertrag über die Nutzung einer Bestandsimmobilie ab. Zum Objekt gehören über 14.600 m² Hallen-, 6.300 m² Büro- sowie 4.650 m² Service- und 850 m² Mezzaninefläche sowie 432 Pkw-Stellplätze. Vermieter ist ein privater Investor.

Der IT-Spezialist kann damit auch mit den Expansionsflächen von der hohen Zentralität am Gewerbestandort Kerpen profitieren. Die Auffahrten der Autobahnen A4 und A61 befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Europaring. Darüber hinaus gelangt man über die Autobahn A4 innerhalb von 30 Fahrminuten nach Köln. Realogis hat den britischen Konzern bei der Erweiterung seiner Logistikflächen beraten.