Computacenter erweitert sich um neuen Standort im Elbepark Dresden

Die Computacenter AG & Co. oHG mietet 2.700 m² Büroflächen in Dresden-Mickten. Das neue Büro befindet sich in werbewirksamer Lage an der stark frequentierten Lommatzscher Straße, wo der repräsentative Gebäudekomplex den Eingang zum Einkaufszentrum Elbepark prägt. Der Mietvertrag für die Flächen in der Lommatzscher Straße 82 wurde für vorerst fünf Jahre abgeschlossen und beginnt im November 2018. Vermieterin ist die CMC Center Management GmbH. Die Beate Protze Immobilien GmbH hat den IT-Spezialisten beraten.

