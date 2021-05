Mit dem ersten Spatenstich für das Büroobjekt „Rheinpromenade 10“ ist die letzte Etappe im Gewerbequartier Rheinpark Carree Monheim eingeläutet. In Nordrhein-Westfalens lebenswertester Stadt errichtet Complemus einen 6.000 m² umfassenden Büroneubau. Mit Protection One steht bereits seit März der zukünftige Ankermieter in dem sechsstöckigen Objekt fest .…

Fotos: Complemus Real Estate



