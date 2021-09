Complemus feiert Richtfest für Monheimer „Rheinpromenade 10“

Am Mittwoch feierte Complemus Richtfest für sein Neubauprojekt „Rheinpromenade 10“ in Monheim am Rhein. Der im Rheinpark Monheim entstehende Büroneubau wird insgesamt 6.000 m² Mietfläche auf sechs Etagen bieten und bildet den Schlussstein für die Entwicklung des Rheinpark Quartiers, das aus fünf Gebäuden besteht.

