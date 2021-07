Competo und MasterPlan erhalten AM-Mandat für Münchner „Karl“

Competo Capital Partners GmbH und die MasterPlan Asset Management GmbH haben von dem Family Office der Familie Brecht-Bergen gemeinsam die Verantwortung für das Asset-Management des Bürogebäudes Karl. Das Landmark-Building unweit des Münchner Hauptbahnhofs wird nach Fertigstellung Ende 2022 dem Techkonzern Apple als Europa-Zentrale für Chip-Design dienen.

.