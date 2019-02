Competo übernimmt am Cremon von Quest

Competo Capital Partners hat zwei Hamburger Büroobjekte von Quest Investment Partners in Form eines Asset Deals erworben. Der Asset Manager übernimmt beide Gebäude in ihren neuen offenen Immobilen Spezial-AIF „JHS Competo Immobilien Deutschland“ den Competo zusammen mit Intreal als Service-KVG Ende 2018 in Form eines Individualmandates für die Joachim Herz Stiftung aus Hamburg aufgelegt hat. Der Fonds investiert gezielt in Top-Lagen der großen Metropolregionen Deutschlands in den Nutzungsarten Büro und Wohnen.

