Compass Group zieht ins revitalisierte Prisma in Frankfurt

Patron Capital und Sonar Real Estate gewinnen mit der Compass Group einen neuen Nutzer für das PRISMA im Frankfurter Lyoner Quartier. Das Gastronomieunternehmen übernimmt 1.345 m² Fläche und wird ab Frühjahr 2026 ein modernes Versorgungskonzept für Mieter und Besucher anbieten.

Im Restaurant des modernisierten und repositionierten Gebäudes bietet die Compass Group künftig ein umfassendes Gastronomie- und Servicekonzept für Mieter und Besucher. Neben hochwertigen Speisen und Getränken umfasst das Angebot individuelle Lösungen für Kaffeeküchen, Konferenz- und After-Work-Services. Die gastronomischen Lokalitäten des Prismas öffnen sich bewusst zur umliegenden Nachbarschaft und schaffen einen Ort mit Aufenthaltsqualität – für informellen Austausch sowie berufliches Networking. Die Compass Group wird die bereits ausgebauten Flächen im Frühjahr 2026 beziehen. Gowling WLG war bei den Vertragsverhandlungen als juristischer Berater auf Seiten des Eigentümers tätig.



Ein von Patron Capital Advisers beratener Fonds hat im Joint Venture mit Sonar das PRISMA in der Hahnstraße 55 im Jahr 2022 erworben. Es umfasst rund 50.000 m² Bruttogrundfläche, davon etwa 44.000 m² Bürofläche. Das Multi-Tenant-Objekt wird noch bis Ende des Jahres 2025 umfassend revitalisiert und technisch, energetisch sowie gestalterisch auf ein neues Niveau gehoben. Ziel sind die Nachhaltigkeitszertifikate „DGNB Platin“ und „BREEAM Excellent“.