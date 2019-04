Comoodum und C.P.H. erwerben 16.000 m² von der Stadt Hamburg

Ein Konsortium von Bauherren, bestehend aus den Hamburger Entwickler Comoodum GmbH & Co. KG sowie der Consulting Partners Hamburg C.P.H. Projekt- und Baumanagement GmbH, hat von der Freien und Hansestadt Hamburg Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) im Rahmen eines Asset-Deals ein 16.000 m² umfassendes, öffentlich ausgeschriebenes Grundstück in Rissen erworben.

Auf dem Gelände planen die Immobilienentwickler mit der Umsetzung des Bauprojektes „Ried Höfe – Wohnen in der Stadt. Leben im Grünen“, Wohnraum von mehr als 10.000 m² zu schaffen. Dabei werden sowohl öffentlich geförderte Appartements als auch private Stadt- und Einzelhäuser entstehen – insgesamt 73 Wohneinheiten. Für die Durchführung des Bauvorhabens zeichnet die Projektgesellschaft Grundstücksgesellschaft Ried Høfe mbH & Co. KG verantwortlich. Das Investitionsvolumen des Projektes liegt bei ca. 50 Mio. Euro.



„Das Besondere an unserer erfolgreichen Teilnahme an diesem öffentlichem Wettbewerb war, dass die Symbiose zwischen den Häusern Comoodum mit Karsten Horx und Robert Rocholl als in Hamburg etablierte Entwickler, der Consulting Partners Hamburg mit Herrn Marc Ihsen von Buchwaldt als erfahrener Projektsteuerer und Transaktionsberater der Stadt Hamburg sowie dem weltweit etablierten Architekturbüro Baumschlager Eberle mit Tim-Philipp Brendel, gleich beim ersten Versuch zum Erfolg und damit zum Zuschlag für das zu entwickelnde Grundstück Isarbarg in Rissen geführt hat.“, kommentiert Marc Ihsen von Buchwaldt, Geschäftsführender Gesellschafter und beratender Ingenieur von Consulting Partners Hamburg, die Transaktion.



Für die Vermarktung des Projektes hat sich das Konsortium schon im Planungsprozess Christian von Järten, Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Neubauteam CVJ Kapital & Immobilienberatungs-GmbH, an Bord geholt, der im Alleinvertrieb den Vermarktungsprozess begleiten wird. Geplanter Vertriebsstart der Ried Höfe ist im Mai 2019.