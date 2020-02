Commodus veräußert Düsseldorfer Eperon an Luxemburger AGIB RE

Commodus hat sich von dem 1992 errichteten Multi-Tenant-Bürogebäude „Eperon“ aus dem Portfolio des Spezialfonds CREC Deutschland Fund I getrennt. Das Objekt an der belebten Kreuzung Am Wehrhahn 50/Ecke Pempelforter Straße in der Düsseldorfer Innenstadt wurde an die AGIB Real Estate aus Luxemburg verkauft. Mit einer Gesamtmietfläche von rund 14.200 m² ist das Gebäude gegenwärtig nahezu vollvermietet.

.