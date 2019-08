Commodus übernimmt Wohnbauentwickler mit 15 Projekten

Matthias Mittermeier (1 / 2)

© Commodus / Mirko Bunge

Commodus hat in einem Joint-Venture mit dem Münchener Unternehmer Daniel Günthert die Wohnungsbausparte der P&P Gruppe aus Fürth übernommen. Die Transaktion umfasst neben der bisherigen P&P Wohnbau GmbH auch 15 Projektgesellschaften. Die operative Gesellschaft wird fortan unter dem Namen Bayerisches Immobilien Kontor GmbH (BAYIKO) am Markt auftreten. Die neuen BAYIKO- Gesellschafter beabsichtigen, das bestehende Portfolio aus 15 Wohnbauprojekten zu realisieren und aktiv neue Opportunitäten zu suchen.

„Wir haben ein regional etabliertes Unternehmen mit einem langjährigen Track Record und einem hervorragenden Expertenteam übernommen. Gemeinsam wollen wir BAYIKO zu einer eigenständigen Plattform für Immobilienkäufer mit einem Fokus auf Kapitalanlage entwickeln. Zielkunden sind in erster Linie private Investoren. BAYIKO soll es diesen Investoren ermöglichen, auf einfache und transparente Weise in Immobilien zu investieren. Wir senken die Barrieren und schaffen Privatinvestoren einen breiteren Zugang zum Immobilieninvestmentmarkt. In Zeiten keiner oder negativer Zinsen erscheint uns das ein vielversprechendes Wachstumssegment zu sein“, kommentiert Dr. Matthias Mittermeier, Managing Partner von Commodus.



Die Wohnungsbauprojekte im aktuellen Portfolio der BAYIKO verteilen sich innerhalb der Metropolregion Nürnberg auf die Städte Nürnberg, Fürth, Herzogenaurach und Zirndorf sowie darüber hinaus auf die Stadt Schweinfurt. Drei Projekte befinden sich bereits im Bau, für weitere sieben Projekte liegt eine Baugenehmigung vor oder es wurde bereits ein Bauantrag gestellt. Im Zuge der Unternehmensentwicklung ist der Ankauf weiterer Grundstücke geplant. Zu den im Bau befindlichen Projekten gehört das Askren Manor in Schweinfurt. In der ehemaligen Wohnsiedlung der US-Armee entstehen durch Aufstockung und ein umfassendes Refurbishment insgesamt 144 Wohnungen. Der erste Bauabschnitt hat bereits begonnen.



„BAYIKO deckt von der Planung und Entwicklung bis hin zum Vertrieb die gesamte Wertschöpfungskette der Projektentwicklung ab. Die Plattform BAYIKO hat das Potenzial, erster Anlaufpunkt für private Immobilieninvestoren auf der Suche nach stabilen Investments zu werden. Wir möchten das Projektportfolio der BAYIKO mit weiteren Grundstückskäufen überregional ausbauen und diesen Prozess als Kapitalpartner unterstützen“, ergänzt Philipp Horsthemke, Managing Director von Commodus.