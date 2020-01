Commodus kauft weiteren 60.000 m²-Komplex in Berlin

Commodus hat sich mit einem weiteren Ankauf auf dem ehemaligen AEG-Gelände nahe der Brunnenstraße insgesamt über 120.000 m² Bürofläche im Zentrum Berlins gesichert. In der Ende des abgelaufenen Jahres erfolgten Transaktion erwarb die Investmentgesellschaft den zweiten Gebäudeteil in der Gustav-Meyer-Allee 3 mit rund 60.000 m² Mietfläche sowie einem Parkhaus mit 1.640 Stellplätzen. Möglich wurde der Ankauf durch die mehrheitliche Übernahme der Anteile eines geschlossenen Publikumsfonds. Den ersten Gebäudeteil in der Gustav-Meyer-Allee 1 mit ebenfalls rund 60.000 m² Mietfläche erwarb Commodus bereits im Jahr 2018 im Joint Venture mit dem Pensionsvermögen eines großen deutschen Energiekonzerns [wir berichteten], hierbei soll es sich um E.on handeln. Den zweiten Teil erwarb der Investor nun „im Joint-Venture mit institutionellen Kapitalpartnern“ ohne diese genauer zu benennen. Das neu akquirierte Objekt wird zum Teil in den CREC Deutschland Fund I Annex eingebracht, das Nachbargebäude gehört zum Spezial-AIF Commodus Deutschland Fund II“, der auf Value-Add-Büroimmobilien in den deutschen Top-7-Städten fokussiert ist.

