Commodus kauft IBM-Gebäude von Amundi

Commodus hat für seinen Fonds „Commodus Deutschland Fund II SCSp, RAIF“ ein Objekt am Nahmitzer Damm in Berlin-Marienfelde von Amundi RE Italia SGR im Zuge eines Asset Deals erworben und plant dort einen Bürocampus zu errichten. Mit dem Ankauf realisiert der Investor bereits die zweite Transaktion in diesem Monat für den Fonds. Ende Mai kaufte der Investor bereits eine Büroimmobilie in Regensburg und kündigt für das Jahr 2019 weitere Zukäufe im Wert von 200 bis 300 Mio. Euro an.

