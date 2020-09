Commodus investiert nach Madrid in Paris

Commodus hat seinen zweiten Deal im europäischen Ausland getätigt. Der Private Equity Investor hat im Pariser Stadtteil Montmartre ein vollvermietetes Bürogebäude per Asset Deal erworben. Der Deal in der französischen Hauptstadt folgt dem Kauf zum Jahreswechsel in Madrid. Dort hatte Commodus mit dem Kauf einer 4.000 m² großen Büroimmobilie im Szeneviertel Atocha in Madrid vom REIT Persépolis Investments seine erste Transaktion außerhalb Deutschlands getätigt.

