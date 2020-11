Commodus Fonds investiert erstmals in Köln

Commodus hat für seinen Fonds Commodus Deutschland Fund II SCSp, RAIF mit dem Objekt Stolberger Straße 374 erstmalig eine Immobilie in Köln erworben. Das Gebäude verfügt über 9.000 m² vermietbare Fläche, von denen derzeit etwa 20 Prozent leer stehen. Ziel des Unternehmens ist die langfristige Etablierung im Kölner Markt. Hierzu sind weitere Ankäufe in Planung.

