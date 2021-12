Commerzbank wird Ankermieter im Münchner „The Mark“

AXA IM Alts hat mit der Commerzbank einen Mietvertrag über 8.500 m² Bürofläche im The Mark, seiner Flaggschiff-Büroentwicklung in München, unterzeichnet. Der Vertrag läuft 10 Jahre.

Die Commerzbank wird erster Ankermieter im Büroprojekt The Mark. Das Finanzinstitut wird nach Fertigstellung im März 2023 rund 8.500 m² belegen. Das in der Landsberger Straße 350-356 gelegene Büroprojekt bietet insgesamt 55.000 m² Bürofläche, verteilt auf bis zu acht Stockwerke mit begrüntem Vorplatz und drei Innenhöfen. Das Landmark-Objekt besteht aus einer modernen „gefalteten“ Fassadenstruktur mit durchgehend bodentiefen Fenstern und Zugang zu mehreren Dachterrassen mit atemberaubendem Blick über die Stadt. In einer Tiefgarage stehen zudem 550 Stellplätze zur Verfügung. Als Entwicklungspartner fungiert die FOM Real Estate GmbH.