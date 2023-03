Ein regionaler Investor hat das Commerzbank-Gebäude am Schillerplatz 1 in Iserlohn erworben. Die Immobilie befindet sich in exponierter 1a-Lage, die durch die Neugestaltung des benachbarten Schillerplatz-Areals, einer ehemaligen Karstadt-Immobilie, eine weitere Aufwertung erfahren wird. Hauptmieter des insgesamt 3.626 m² großen Gebäudes bleibt die Commerzbank AG. Über die Höhe des Kaufpreises

[…]