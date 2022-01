Die Commerzbank AG vergrößert sich am Seestern in Düsseldorf und mietete gut 2.100 m² Bürofläche verteilt auf zwei Geschosse im Seasar Office. Die neuen Räumlichkeiten am Seestern 18 wird die Bank voraussichtlich im Sommer 2022 beziehen. BNP Paribas Real Estate wurde von der Commerzbank beauftragt und vermittelte die Fläche.

