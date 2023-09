Die „Hamburg Two Towers“ (H2T) mit ihren insgesamt 20.537 m² Bürofläche bleiben bis Ende 2034 vollständig an die Commerzbank vermietet. Im Rahmen der Vertragsverlängerung wird Patrizia mehrere Millionen Euro in die energetische Optimierung der Immobilie investieren, weshalb mit einer DGNB-Zertifizierung auf Platin-Niveau gerechnet wird.

Fotos: Erkan Yuecelmis



[…]