Hausinvest shoppt in Barcelona für 130 Mio. Euro

Die Commerz Real hat erstmals seit 2005 wieder in Spanien investiert. Vor 15 Jahren kaufte der Fondsmanager für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest das Shopping-Center Espai Gironés bei Girona, das sich noch immer im Portfolio befindet. Nun wurden für den Fonds zwei Büro-Projektentwicklungen in Barcelona für etwa 130 Millionen Euro von Conren Tramway erworben. Die spanische Tochter des internationalen Büroimmobilieninvestors Conren Land agiert für das Bauvorhaben mit 13.900 m² bzw. 9.300 m² Mietfläche als Projektentwickler. Die Fertigstellung der von dem spanischen Architekten Enric Batlle entworfenen Gebäude ist für Anfang 2022 geplant.

