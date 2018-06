Commerz Real vermietet 7.100 m² Bürofläche in Utrecht

Die Commerz Real hat in der Büroimmobilie Europalaan 40 / Beneluxlaan 1010 im niederländischen Utrecht etwa 7.100 m² für zehn Jahre an ABN Amro Commercial Banking vermietet. Die Bank wird Anfang 2019 den kompletten Turm A des knapp 16.500 m² Mietfläche umfassenden Gebäudeensembles beziehen. Dieser stand seit dem Auszug der Rabobank im März 2017 leer. Damit ist die gesamte Immobilie nunmehr voll vermietet. Weiterer Mieter ist das niederländische Beratungsunternehmen Berenschot. Eigentümer des Objekts ist seit 1999 der offene Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real. Vor dem Einzug von ABN Amro wird es umfassend renoviert und auf das niederländische Energieeffizienz-Label A gebracht.

.

"Diese Vermietung unterstreicht die Bedeutung des Stadtteils Kanaleneinland als attraktiver Bürostandort,“ erläutert Martijn Houwen, Head of Real Estate Markets Benelux bei der Commerz Real. Nach seiner Ansicht werde diese in Zukunft weiter zunehmen, u.a. wegen diverser Neubauten und der großflächigen Entwicklung der Merwedekanaalzone. Zudem stünden in Utrecht kaum noch große und zusammenhängende Büroflächen zur Verfügung.