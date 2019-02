Commerz Real vermietet 6.700 m² in Prag

Die Commerz Real hat in ihrem Prager Geschäftshaus „Charles Square Center“ 6.700 m² Büro- und Einzelhandelsflächen vermietet. Mit knapp 4.200 m² entfällt ein Großteil auf den Tabakkonzern Philip Morris. Dieser verlängert ein bestehendes Mietverhältnis über 3.600 m² und erweitert seine Flächen um zusätzliche 600 m². Ihren Mietvertrag über knapp 1.000 m² verlängert hat auch die Raiffeisenbank. Ebenso wie der Startup-Investor Credo Ventures, der zudem seine Büroflächen um 150 m² erweitert. Als neue Mieter konnten im Erdgeschoss zwei Reisebüros mit 130 und 340 m² gewonnen werden. Damit sind nunmehr alle Büros vermietet sowie 96 Prozent der Einzelhandelsflächen.

