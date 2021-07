Commerz Real vermietet 3.500 m² an Rémy Cointreau in Paris

Die französische Unternehmensgruppe Rémy Cointreau hat 3.500 m² in dem Pariser Bürogebäude Etoile Saint-Honoré des offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real gemietet. Nutzen wird das Spirituosenunternehmen die Flächen ab 2022. Der Mietvertrag läuft über sechs Jahre.

.

Etoile Saint-Honoré bietet auf sieben Stockwerken insgesamt 28.000 m² moderner Bürofläche. Zu dem Komplex gehören zudem ein Restaurant sowie ein Business Center mit 950 m², das für Fortbildungen, Veranstaltungen und kleinere Konferenzen genutzt werden kann. Das Business Center besteht aus einem 400 m² großen Atrium, einem Auditorium mit 185 Plätzen sowie sechs Konferenzräumen. Neben Innengärten weist die Immobilie große Dachterrassen auf, die einen direkten Blick auf den Eiffelturm und den Triumphbogen bieten.



1993 errichtet, befindet sich das Objekt in zentraler Lage in Paris im 8. Arrondissement in der 21-25 Rue de Balzac, nur wenige hundert Meter vom Triumphbogen entfernt. Das 8. Arrondissement ist das politische und wirtschaftliche Zentrum Frankreichs, es beherbergt unter anderem den Élysée-Palast, die Prachtstraße Avenue des Champs-Élysées sowie eine Vielzahl an Museen und Sehenswürdigkeiten.



Bei der Anmietung wurde Rémy Cointreau von Parella beraten und die Commerz Real von Cushman & Wakefield.