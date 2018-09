Commerz Real vermietet 27.300 m² bei Mailand

Die Commerz Real hat im Bürokomplex Le Quattro Porte in Segrate bei Mailand 27.300 m² vermietet, davon 24.300 m² an den bestehenden Hauptmieter IBM. Dieser hat einen neuen Vertrag um neun Jahre abgeschlossen, mit einer Option über sechs weitere Jahre. Zudem hat der Kantinenbetreiber Sodexo eine Restaurantfläche von knapp 3.000 m² für neun Jahre angemietet. Das insgesamt etwa 34.500 m² Mietfläche umfassende Le Quattro Porte befindet sich im Portfolio des offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real.

.

Zudem hat der Fondsmanager mit der umfassenden Modernisierung und Repositionierung des 2004 errichteten Gebäudeensembles begonnen. „Wir wollen das Single-Tenant-Objekt auf ein Mehrmieterkonzept mit öffentlichen Flächen im Stil einer italienischen Piazza ausrichten“, erklärt Jens Böhnlein, Global Head of Office Investments bei der Commerz Real. Dabei arbeitet Commerz Real mit dem italienischen Büroflächen-Anbieter Copernico zusammen. “Gemeinsam mit diesem und IBM wollen wir zielgerichtet Mieter ansprechen, die den Komplex beleben und für IBM Synergieeffekte heben, beispielsweise weitere Technologie-Unternehmen”, so Böhnlein weiter.



Die Umbaumaßnahmen sollen bis Mitte 2019 abgeschlossen sein. Im Fokus steht dabei das Schaffen von Allgemeinflächen für Mitarbeiter und Gäste. So sollen um den zentralen Eingangsbereich neben dem Sodexo-Restaurant für etwa 2.500 Gäste auch ein öffentliches Café eröffnen. Außerdem sollen den Mietern nach Nutzung bezahlbare Besprechungsräume, ein Wäschereiservice und weitere Dienstleistungen geboten werden.