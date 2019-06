Commerz Real vermietet 2.300 m² im Edison Center bei Mailand

Die Commerz Real hat in ihrer Büroimmobilie „The Edison Center“ in Sesto San Giovanni bei Mailand zwei Mietverträge über insgesamt 2.300 m² abgeschlossen. Rund 1.700 m² wurden für sechs Jahre an RS Components, einen internationalen Anbieter für Industrie- und elektronische Produkte und Dienstleistungen, vermietet. RS Components wird künftig dort seinen italienischen Hauptsitz haben. Darüber hinaus verlängerte der Bestandsmieter Trend Micro, ein globales Unternehmen für IT-Sicherheitslösungen für Netzwerke und Cloudsysteme, seinen Mietvertrag über rund 600 m² um weitere sechs Jahre.

.

„The Edison Center“ wurde 2007 für den offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real angekauft und 2009 fertiggestellt. Die drei Gebäude des Unternehmenscampus verfügen über 32.600 m² Bürofläche und 515 PKW-Stellplätze und sind durch die U-Bahnlinie M1 direkt an den Mailänder Hauptbahnhof sowie die Innenstadt angebunden. Zudem ist die weitere Mailänder Peripherie über die Autobahnen A4 und A54 gut zu erreichen.



Bei der Vermietung wurde die Commerz Real durch Realty Lab und Panzarini e Soci Studio Legale beraten. Commerz Real verwaltet in Italien derzeit ein Immobilienportfolio im Wert von etwa 790 Millionen Euro mit vier Büroobjekten und einem Shopping Center.