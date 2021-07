Commerz Real vermietet 12.000 m² in den Widok Towers

Das Warschauer Hauptstadtamt hat 12.000 m² in den kürzlichen fertiggestellten Widok Towers der polnischen Metropole gemietet. Auf zehn der insgesamt 28 Stockwerke wird sich künftig das technische Rathaus befinden. Eigentümer des Hochhaus-Komplexes, der von der österreichischen S+B Gruppe entwickelt wurde, ist seit 2014 der offene Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real.

