Commerz Real vermeldet deutlichen Verkaufsschub

Die Commerz Real legt eine glänzende 2016er-Bilanz vor: Das Transaktionsvolumen kletterte um rund ein Drittel auf 4,1 Milliarden Euro. Der Zuwachs wurde vor allem aus Verkäufen generiert, die sich in Summe auf 2,7 Milliarden Euro addieren - und damit den doppelten Wert der Ankäufe erreichen. Einen nicht unerheblichen Anteil an diesen Zahlen haben die Umtriebigkeiten der Commerzbank-Tochter in Frankfurt: Der Verkauf des Commerzbank Towers zunächst an die Mutter und anschließend an Patrizia und Samsung, die Veräußerung des Taunus Turms im Schulterschluss mit Tishman Speyer sowie schließlich der Umschlag der Junghof Plaza. In einem Interview mit der FAZ erklärte der Vorstandsvorsitzende Andreas Mutschler, dass das Frankfurter Pflaster (und damit auch die Commerz Real) nachhaltig von den sich verstärkt bewahrheitenden Brexit-Auswirkungen und der konsequent folgenden, hohen Nachfrage profitiert habe - und Mainhattan weiter lukrativ bleiben werde. Auf der Ankaufseite schlug der Erwerb der Münchner Highlight Towers kräftig zu Buche - mit 500 Millionen Euro zugleich der dickste Transaktionsbrocken der vergangenen zwölf Monate für die bayerische Landeshauptstadt.

Mehr als 50 Prozent der Transaktionen (2,4 Milliarden Euro) wurden in den Büchern des offenen Immobilienfonds HausInvest vermerkt - An- und Verkäufe sind hier relativ ausgeglichen. Wobei sich der Nettomittelzufluss mit 1,4 Milliarden Euro gleich zweimal so hoch ausfiel wie im vergangenen Jahr. Der Flaggschifffonds der Commerz Real stand das ganze Jahr im Gegensatz zu einigen Produkten der größeren Konkurrenten wie Deka oder Union Investment offen. Diese hatten ihre offenen Fonds teilweise schließen müssen, um den Kapitalfluss zu bremsen (74277,wir berichteten)#. Unterm Strich führte die Taktik bei der Commerz Real zu einem Milliardenzufluss im vergangenen Jahr in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Auch das Asset Management vermeldet nur Positives: 2016 lag das Volumen vermieteter Flächen über alle Produkte bei 408.000 m² (plus 13 Prozent). Die Vermietungsquote bei HausInvest erreichte 93,1 Prozent (plus 1,3 Punkte). Insgesamt hat die Commerz Real per 30. November 2016 rund 32 Milliarden Euro verwaltet, 22 Milliarden aus Anlage- und 10 Milliarden Euro aus Finanzierungsprodukten.



Im laufenden Jahr will die Commerz Real mit dem eigens gegründeten „Digital Werk“ vehement durchstarten und durch optimierte Datennutzung und nutzerorientierte Automatisierung die Effizienz des Geschäftsmodells steigern. Hierzu hatte das Fondshaus erst im September den Videogames-Entwickler und -Vermarkter Florian Stadlbauer als Head of Digitalization verpflichtet [Commerz Real forciert Digitalisierung - und verpflichtet Games-Profi]. Außerdem wird das Geschäft mit den Institutionellen vorangetrieben und hat hierzu aktuell vier Spezialfonds in den Segmenten Hotel, Smart Living, Aircraft und New Energy mit einem Gesamtvolumen von etwa 3,5 Milliarden Euro im Vertrieb. „Wir erleben eine wachsende Nachfrage bei professionellen und semiprofessionellen Anlegern nach aktiv gemanagten Sachwertinvestments, und ich bin zuversichtlich, dass wir 2017 die ersten Closings mit signifikantem Equity realisieren können“, so Muschter. Geschlossene Fonds für Privatanleger werden die Eschborner indes nicht mehr auflegen. Für den 12 Milliarden Euro schweren offenen Fonds HausInvest sollen dagegen bereits im Frühjahr nach Auskunft von Andreas Mutschler weitere Immobilien gekauft werden - in den Vereinigten Staaten und Australien. „Wir nehmen gerne Gewinne wie bei den Verkäufen in Frankfurt mit und investieren das frei gewordene Geld in Immobilienmärkte, in denen die Preise unserer Ansicht nach noch Aufwärtspotenzial haben und in denen wir noch unterdurchschnittlich vertreten sind“ so Muschter gegenüber der FAZ. In diesem Zuge hatte das Fondsmanagement bereits im vergangenen Jahr ein Hotel im New Yorker Szeneviertel Soho erworben [Commerz Real steigt in New York mit der RFR Holding ins Bett ]