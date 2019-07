Commerz Real verkauft Wiener „Optimum“ für 55 Mio Euro

Die Commerz Real hat die Wiener Büroimmobilie „Optimum“ für etwa 55 Millionen Euro an ein von Conren Land verwaltetes Core-Plus Investmentvehikel veräußert. Das Gebäude im Teilmarkt Prater/Lasallestraße wurde im Jahr 2000 errichtet und befand sich seit seiner Fertigstellung im Portfolio des offenen Immobilienfonds Hausinvest, für den zuletzt beispielsweise die Hotel- und Einzelhandelsflächen des noch im Bau befindlichen „Terra“ in der Quartiersentwicklung „Four Frankfurt“ erworben wurde [wir berichteten].

.

Das als Atrium angelegte „Optimum“ in der Dresdner Straße 81-85/Traisengasse 1 umfasst auf neun Obergeschossen insgesamt 17.000 m² Mietfläche und verfügt zudem über 190 Pkw-Stellplätze. Es ist zu knapp 90 Prozent an acht Nutzer vermietet, darunter die Stadt Wien sowie die private IUBH Internationale Hochschule [wir berichteten].



„Mit dem Verkauf können wir die aktuell für Veräußerungen attraktive Marktlage gewinnbringend für unsere Anleger nutzen und dem Fonds gleichzeitig absehbare Modernisierungskosten ersparen“, erklärt

Henning Koch, Global Head of Transactions bei der Commerz Real.