Conren Land kauft Machtlfinger Höfe von Commerz Real

Machtlfinger Höfe

Conren Land hat im Auftrag eines Family Office das vollvermietete Büroensemble Machtlfinger Höfe im Münchner Stadteil Obersendling von der Commerz Real erworben. Nicht bestätigten Informationen zufolge soll Conren Land fast 85 Mio. Euro für die rund 21.500 m² Mietfläche bezahlt haben, ein Preis der leicht über dem Buchwert liegt. Damit steht Conren Land binnen zwei Wochen zum zweiten Mal auf der Verkäuferseite in der bayerischen Landeshauptstadt, denn erst vor wenigen Tagen hatte das Investmentunternehmen den Kauf der Büroimmobilie Thomas-Dehler-Straße 18 bekanntgegeben [München: Conren tütet zum Jahresauftakt zwei Deals ein].

.

Die neu erworbene Büroimmobilie in der Machtlfinger Straße 5-15 gehörte seit 2008 zum Portfolio des offenen Immobilienfonds HausInvest der Commerz Real. Nachdem sich einige Großmieter in den Jahren 2009 und 2010 aus den „Machtlfinger Höfen“ verabschiedet hatten, repositionierte der Fondsmanager den Komplex in den letzten Jahren auf eine kleinteilige Mieterstruktur und hat in Summe in den letzten zwei Jahren ungefähr 14.000 m² an 18 neue Unternehmen neu vermietet. Hauptmieter sind derzeit Creditreform, der Cloud-Telefonie-Anbieter NFON und Zechbau. Mit der Vermietung der letzten vakanten Fläche im vergangenen Sommer wurde schließlich die Vollvermietung gemeldet [Vollvermietung in den Münchner „Machtlfinger Höfen“]. Laut Commerz Real ist durch die Vermietungen der Verkehrswert in der Zeit um mehr als 60 Prozent auf 83,9 Millionen Euro (September 2017) gestiegen.



MCAP verkauft MKV-Immobilie

Aber auch die Commerz Real hat offenbar einen zweiten Deal direkt zum Jahresauftakt in der Landeshauptstadt eingetütet: Parallel zum Verkauf des Büroensembles hat sich der Fondsmanager das Bauhaus-Areal (MKV-Immobilie) an der Landsberger Straße 161-179 gesichert. Das im Westen der Stadt gelegene Areal ist ca. 4,4 ha und verfügt über eine Mietfläche von fast 57.657 m² sowie 609 Parkplätze. Die Einzelhandels- und Logistikimmobilie ist unter anderem an den Ankermieter Bauhaus vermietet, der dort eine Fläche von 13.200 m² einnimmt. Weitere Mieter sind Galeria Logistik (Kaufhof Warenhaus AG), Zeitlager Self Storage und Staples. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) liegt noch bei über 7,5 Jahren. Der Kaufpreis für das Areal, das noch Baurechtpotenzial hat, soll laut Marktkreisen bei rund 150 Mio. Euro gelegen haben. Verkäufer der Immobilie ist die MCAP Global Finance Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der New Yorker Anlageberatung Marathon Asset Management, die die Immobilie Ende 2014 übernommen hatte [Internos verkauft MKV-Immobilie in München].