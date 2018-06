Commerz Real verkauft Londoner Büroobjekt Athene Place an Henderson Park

Die Commerz Real hat ihr Londoner Objekt Athene Place für etwa 101 Millionen Pfund an die Immobilieninvestment-Plattform Henderson Park veräußert. Gelegen in der 73 Shoe Lane in Midtown befand sich der Bürokomplex seit 2008 im Portfolio des offenen Immobilienfonds HausInvest.

.

Athene Place wurde 2002 errichtet und umfasst in zwei Gebäudeflügeln auf neun Geschossen insgesamt 13.800 m² Mietfläche. Mit Ausnahme zweier kleinerer Gastronomieeinheiten ist die Immobilie zu etwa 97 Prozent an Deloitte vermietet.