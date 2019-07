Commerz Real verkauft in Singapur für ca. 429 Mio. Euro

Die Commerz Real macht in Singapur Kasse: Der Fondsmanager hat das Grade A-Bürogebäude 71 Robinson Road aus dem Bestand ihres offenen Immobilienfonds Hausinvest für ca. 655 Millionen Singapur-Dollar nach einer Haltedauer von fast 10 Jahren veräußert. Käufer ist die zu der Sun Venture Unternehmensgruppe gehörende SV Robinson Pte Ltd., die auf Investitionen in Singapurer Gewerbeimmobilien spezialisiert ist.

.

„Wir haben die Markt- und Vermietungssituation genutzt, um für unsere Anleger einen äußerst attraktiven Verkaufspreis zu realisieren“, erläutert Henning Koch, Global Head of Transaction Management bei der Commerz Real. Laut einem aktuellen Marktbericht von Colliers International Singapur sind die Büromieten von Grade A Gebäuden im CBD von Singapur auf ein 10-Jahres-Hoch gestiegen ist. Eine Entwicklung, die auch die Dynamik auf dem Investmentmarkt antreibt.



Die Commerz Real hatte die Büroimmobilie in 2008 als Projektentwicklung für ihren Fonds erworben [wir berichteten]. Das vollvermietete Gebäude im Zentrum der Stadt verfügt auf 13 Geschossen über circa 22.000 m² Bürofläche, zuzüglich zwei Geschossen mit Parkplätzen. Seit 2017 mietet Wework drei der Etagen – der Anbieter flexibler Büroflächen vollzog damit seinen Markteintritt in Singapur [wir berichteten]. Laut Koch bleibt Asien aber auch für neue Ankäufe des Hausinvests weiterhin ein interessanter Markt.



Die Commerz Real wurde von CBRE und JLL beraten. Dentons war der rechtliche Berater, EY der steuerliche.