Commerz Real verkauft in Warschau und nahe Amsterdam für 88 Millionen

Die Commerz Real hat für ihren Fonds Hausinvest sowie für ihren geschlossene Immobilienfonds CFB 148 zwei Gebäude in Amsterdam und in Warschau verkauft. Das Transaktionsvolumen für die an Perial Asset Management verkaufte Büroimmobilie in Amsterdam beläuft sich auf 38 Mio. Euro. Für den Hausinvest erzielten die Frankfurter zudem in Warschau mit dem Verkauf des mBank-Gebäudes einen Kaufpreis von rund 50 Mio. Euro.

Amsterdamer Bürogebäude geht für 38 Mio. Euro an Perial AM

Die Commerz Real hat ihre Büroimmobilie in der Taurusavenue 15 in Hoofddorp bei Amsterdam an Perial Asset Management verkauft. Das Gebäude mit über 9.000 m² Bürofläche und knapp 200 Pkw-Stellplätzen befand sich seit 2009 im Portfolio des offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real. Seit der Fertigstellung 2009 ist es vollständig an die Irdeto B.V., einen Anbieter von Sicherheitslösungen für digitale Plattformen, vermietet. Irdeto hatte den Mietvertrag im vergangenen Jahr langfristig verlängert. „Damit haben wir sehr gute Voraussetzungen geschaffen, um das für eine Veräußerung attraktive Marktumfeld nun optimal für unsere Anleger zu nutzen“, so Martijn Houwen, Head of Real Estate Market Benelux bei der Commerz Real.



Bei der Transaktion waren Cushman & Wakefield sowie Houthoff für die Commerz Real beratend tätig. Perial Asset Management wurde von L´Etoile Properties, NautaDutilh und Royal Haskoning beraten.



Warschauer mBank-Gebäude für 50 Millionen verkauft

Der geschlossene Immobilienfonds CFB 148 der Commerz Real hat die Büroimmobilie Senatorska in Warschau an den internationalen Projektentwickler S+B Gruppe mit Hauptsitz in Wien für etwa 50 Millionen Euro verkauft. Die S+B Gruppe möchte das aus zwei Gebäuden bestehende Objekt in der Senatorska 18 gegenüber des Warschauer Nationaltheaters umfassend revitalisieren. Aktueller Mieter der zirka 17.000 m² Bürofläche ist die polnische mBank, der Mietvertrag läuft bis 2020.



„Angesichts eines sehr angebotslastigen Büroimmobilienmarktes in Warschau konnten wir mit dem Verkauf ein sehr gutes Ergebnis für unsere Anleger erzielen“, kommentiert Heiko Szczodrowski, Bereichsleiter Asset Structuring Portfolio Management bei der Commerz Real. Nach dem Verkauf der Immobilie wird der CFB 148 aufgelöst. Seine Anleger haben dann Ausschüttungen von insgesamt etwa 188 Prozent bezogen auf ihre Einlage erhalten, was bei einer Laufzeit von 14 Jahren einer Durchschnittsrendite nach polnischen Steuern von rund 6,1 Prozent entspricht.



Bei der Transaktion in Warschau waren ebenfalls Cushman & Wakefield an Bord, die rechtliche Beratung übernahm Dentons.