Commerz Real verkauft Frankfurter Junghof Plaza

Die Commerz Real verkauft den zum Fondsportfolio des offenen Immobilienfonds HausInvest gehörende Teil der Büroimmobilie Junghof Plaza, um den Frankfurt-Anteil des Fondsbestandes abzusenken. „Der Verkauf erfolgt aus Gründen der Diversifizierung. Dazu haben wir die hohe Nachfrage nach Immobilien in Premiumlagen genutzt“, erklärte Mario Schüttauf, Fondsmanager des HausInvest. Käufer des Junghof Plaza ist ein Joint Venture aus den Unternehmen PGIM Real Estate und FGI Frankfurter Gewerbeimmobilien.

.

Das Junghof Plaza ist ein zweiteiliger Gebäudekomplex mit einer Gesamtfläche von 32.000 m². Commerz Real verkaufte einen 14.400 m² großen Teil des Ensembles. PGIM plant, die zentral in der Junghofstraße 14 im Banken- und Geschäftsviertel gelegene Büroimmobilie in wesentlichen Teilen neu zu gestalten, u.a. mit modernen Büroflächen, zwei Innenhöfen, Einzelhandels- und Gastronomieflächen sowie einen Hotelbetrieb. „Das Junghof Plaza bietet uns eine ideale Gelegenheit, unseren Investoren durch eine bauliche Neugestaltung und Neupositionierung einen Mehrwert zu schaffen“, erläuterte Sebastiano Ferrante, Head of Germany and Italy bei PGIM Real Estate. Die Realisierung soll durch den Frankfurter Immobilienentwickler FGI erfolgen. Commerz Real hatte das Gebäude 2002 als Projektentwicklung erworben und 2003 fertiggestellt.



PGIM Real Estate hat das Gebäude im Interesse seiner institutionellen Investoren gekauft. Bei der Transaktion waren die Unternehmen Clifford Chance und Dentons beratend tätig. BNP Paribas fungierte als Broker.