Commerz Real verkauft Eschborn Plaza für 236 Mio. an Aurec

Die Commerz Real hat für den Commerz-Real-Fonds CFB 159 das Eschborner Büroensemble Eschborn Plaza, Firmensitz und größte deutsche Niederlassung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Ernst & Young für rund 236 Millionen Euro verkauft. Neuer Eigentümer ist ein Konsortium institutioneller Investoren aus Israel unter Führung des Asset Managers Aurec Group. Der Ankauf der Landmark-Immobilie ist laut Amir Ramot, Geschäftsführer der Aurec Real Estate Europe Teil der Strategie ihr Portfolio in Deutschland zu erweitern, zudem bislang schon u.a. die Gothaer Konzernzentrale in Köln oder das Bürohaus Bockenheimer Warte (Wildunger Straße 14) in Frankfurt gehören. Der Asset Manager finanziert den neuen Ankauf über die Natixis Pfandbriefbank AG, die rund 157 Millionen Euro bereitstellt [wir berichteten].

Die Immobilie in der Mergenthalerallee 3-5 umfasst etwa 42.000 m² Bürofläche und befand sich seit 2006 im Besitz des Fonds, der nach eigenen Angaben durch den erzielten Verkaufspreis von etwa 236 Millionen Euro eine voraussichtliche IRR-Rendite von über sechs Prozent p.a. erzielt. Aus dem Exit sollen die Anleger eine Auszahlung in Höhe von rund 150 Prozent des ursprünglich investierten Eigenkapitals erhalten. „Den Grundstein für dieses sehr gute Ergebnis haben wir bereits 2013 mit der Verlängerung des Mietvertrages mit EY bis zum Jahr 2030 gelegt [wir berichteten]“, freut sich Commerz Real-Vorstand Roland Holschuh.



Eschborn Plaza wurde 2005 fertig gestellt und besteht aus zwei Hauptgebäuden mit je 13 Obergeschossen sowie einem Pavillon. EY ist an seinem größten Standort in Deutschland mit rund 150 Partnern sowie mehr als 2.500 Mitarbeitern präsent.



Bei der Transaktion wurde die Commerz Real von Hogan Lovells und BNP Paribas Real Estate beraten und die Aurec Group von Berwin Leighton Paisner.