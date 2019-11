Commerz Real veräußert Berliner „Hotel de Rome“ an Caleus und GIC

Die Commerz Real hat das Berliner „Hotel de Rome“ im Rahmen einer Off-Market-Transaktion an Caleus Capital Partners, einer Investmentplattform von Caleus und des Staatsfonds von Singapur GIC, veräußert. „Wir haben die anhaltend hohe Nachfrage nach Objekten in Premiumlagen genutzt, um für unsere Anleger ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen“, erläutert Henning Koch, Global Head of Transaction bei der Commerz Real. Das 5-Sterne-Haus der Marke Rocco Forte im Stadtteil Mitte befand sich seit 2007 im Portfolio des offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real.

.